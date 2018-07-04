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Олег Винник на Atlas Weekend: "вовчиці" в захваті (фото, відео)

STYLERЗірки        04.07.2018 - 13:11
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)

Шоу Олега Винника зацінили майже 100 тис. киян і гостей столиці

Популярний український співак Олег Винник став хедлайнером одного з найбільших фестивалів Східної Європи - Atlas Weekend, який стартував у Києві у вівторок, 3 липня.

 

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: facebook.com/atlasweekend)

Секс-символ української естради вийшов на головну сцену фестивалю близько 23:00. Але незважаючи на настільки пізній час тисячі українців зібралися на ВДНГ, щоб разом з кумиром заспівати його хіти "Нино", "Возьми меня в свой плен", "Як жити без тебе" і, звичайно ж, "Вовчиця".

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/cherpak_oksana)

У соціальних мережах українці активно діляться відео та фото з концерту, а також своїми враженнями від виступу Олега Винника.

"Це кращий рейв в моєму житті!" - зізналася одна українка.

Олег Винник на Atlas Weekend

Олег Винник на Atlas Weekend

До речі, молодь теж оцінила хіти Винника і добре "повідривалась". А ось так "молоді вовчиці" привертали увагу свого кумира:

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/lady.tsn.ua)

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/alinesh)

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/anya_gres)

Вистачало на фестивалі і "молодих вовків":

Олег Винник на Atlas Weekend (фото: instagram.com/victoringbr)

"Дівки, шо я вам скажу - це коштувало приїзду з Варшави. Бейонсе і Джей Зі мають повчитися у Олега Анатолійовича. Мені навіть здалося, що після виступу, я і сам став трохи "молодою вовчицею", - написав один юзер.

Олег Винник на Atlas Weekend

Олег Винник на Atlas Weekend

Тим часом, деякі порівнюють Винника з світовими рок-зірками.

"Судячи по вчорашньому розриву на Atlas Weekend, Олег Винник - це український Джон Бон Джові. Або Том Йорк, якого ми заслужили", - написало одне популярне видання.

Відео: РБК-Україна

Раніше Винник зізнався, що на початку кар'єри з ним ніхто не хотів працювати.

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Теги: Олег Винник
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