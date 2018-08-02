Олег Винник відзначив день народження в країні вічного літа (фото)

Олег Винник на відпочинку (фото: прес-служба)

Популярний український співак вирушив у відпустку в далеку державу у Карибському басейні

Загальний улюбленець Олег Винник 31 липня святкував 45-річчя. Раніше артист зізнавався, що не готується до цієї події, але за вже сформованою традицією імениннику друзі і рідні вчинили великий сюрприз. Близькі співака зробили йому оригінальний подарунок і запросили на берег океану в Домініканську Республіку.

У зв'язку з різницею в часі між Україною і Домініканою, де зараз знаходиться виконавець, його день народження тривав на 7 годину довше звичайного.

Фото: Олег Винник на відпочинку (instagram.com/olegg.vynnyk)

Першими фото з довгоочікуваного відпочинку Винник поділився на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, на одному зі знімків артист зображений на пальмі.

"На день народження мені подарували... пальму!" - жартома підписав Олег.

Крім того, співак опублікував відео, в якому подякував своїм прихильникам за привітання і побажав, щоб в їхньому житті теж справдилися всі теплі слова, сказані на його адресу.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 8:35 PDT

Нагадаємо, співак Олег Винник зізнався, чому не говорить про особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людину на сцені, зрозуміти, що вона намагається донести", - зазначив Винник.

Раніше психолог розкрила секрет популярності Олега Винника.

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