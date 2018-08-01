Олег Винник поділився туристичними планами на майбутнє

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Для своєї мрії співак регулярно займається спортом

Український популярний співак Олег Винник, який відсвяткував своє 45-річчя, зізнався, що хотів би відвідати Говерлу. Про це артист заявив в ефірі передачі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Співак розповів, що для того, щоб підтримувати себе у відмінній спортивній формі, він регулярно відвідує зал. Крім того, в його команді спортом займаються всі, в тому числі і водії.

"Буває, бігаємо разом, збирається іноді 5-6 чоловік. У спортзал ходять ще мої водії, а коли піднімаємося в гори, то збирається взагалі багато людей. Між іншим, хочемо якось піднятися на Говерлу".

А під час гастролей разом з Олегом Вінником їздить також і персональний тренер. Він підшукує в кожному місті зручний зал для артиста або майданчик на свіжому повітрі. Крім того, тренер продумує індивідуальну програму занять.

Олег Винник стверджує, що скинути зайві кілограми легко і у нього є для цього два головних правила.

"Перше – це щоденні тренування, ну, а друге – потрібно закрити рот і менше їсти", сміється артист.

Відео: Олег Винник в передачі "Зірковий шлях" (YouTube/"Україна")

До речі, нещодавно ми писали про те, що в мережі опублікували дитячу фотографію Олега Винника.

А раніше ми повідомляли чому відомий артист ретельно приховує інформацію про своє особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людину на сцені, зрозуміти, що він намагається донести", - зазначив Винник.

Відео: РБК-Україна