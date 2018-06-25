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Олег Винник стане хедлайнером одного з найбільших фестивалів Європи

STYLERЗірки        25.06.2018 - 12:08
Олег Винник (фото: прес-служба артиста)
Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

На початку липня Олег Винник порадує "молодих вовчиць" своїм виступом

Популярний український співак Олег Винник стане хедлайнером найбільшого фестивалю Східної Європи - Atlas Weekend, який пройде в Києві з 3 по 8 липня.

Як стало відомо, секс-символ української естради виступить у перший день фестивалю.

Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні по істині можна назвати "народними".

Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

Додамо, що Atlas Weekend, який традиційно проводиться в Києві з 2015 року, увійшов до списку кращих музичних фестивалів світу згідно британського видання Gigwise. В топі український музичний фест виявився поруч з такими масовими заходами, як Sziget (Угорщина), джазовий фестиваль в Монтре (Швейцарія) і Burning Man (США).

Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

До речі, 22 червня на сайті електронних петицій міста Івано-Франківськ з'явилася незвичайна заява. Мешканці міста просять чиновників освятити стадіон "Рух" після концерту Олега Винника.

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Теги: Олег Винник
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