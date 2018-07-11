Ольга Сумська відсвяткувала перший день народження онуки (фото)

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса поділилася знімками з свята

Знаменита українська актриса театру і кіно Ольга Сумська привітала свою дочку з першим днем народження онуки Єви. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімками з святкування.

На одному з фото зафіксована старша дочка актриси 28-річна Антоніна Паперна з букетом. В квіти вставлений напис: "З днем народження".

На наступному знімку – дитячий торт зі свічкою у формі цифри "1".

"Ще раз з ніжністю і любов'ю", - зазначила Сумська публікації.

Фото: Торт і квіти (instagram.com/olgasumska)

Скріншот поста (instagram.com/olgasumska)

Дату народження поки єдиної онуки 51-річної актриси сім'я тримає в секреті. Відомо, що батьком дівчинки є російський актор Володимир Яглич.

Нагадаємо, Ольга Сумська – народна артистка України, яка виросла в родині акторів В'ячеслава Сумського і Анни Опанасенко-Сумської. Старша сестра Ольги – Наталя Сумська – також є українською актрисою.

Зніматися в кіно Ольга Сумська почала ще в студентські роки.

Популярність Ольга Сумська отримала завдяки головній ролі в українському серіалі "Роксолана" 1996-2003 років.

Артистка також є телеведучою.

До речі, нещодавно Сумська похвалилася доньками.

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