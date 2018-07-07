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"Він доводив її до істерик": загибла зірка російського реаліті-шоу була вагітна

STYLERЗірки        07.07.2018 - 11:16
Фото: Анастасія Тарасюк (Анастасія Тарасюк/Instagram)
Фото: Анастасія Тарасюк (Анастасія Тарасюк/Instagram)

Учасниця шоу чекала дитину

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Анастасія Тарасюк, яка випала з вікна багатоповерхового будинку, була в положенні. 24-річна дівчина вистрибнула з вікна 19-го поверху, здійснивши самогубство, пише видання Starhit.

За інформацією таблоїду, Настя була на другому місяці вагітності, але до суїциду її підштовхнули. Стало відомо, що у дівчини був роман з одруженим чоловіком, який не поспішав йти з родини, він працював у поліції.

"Так, вона була вагітна. Це сталося випадково, по зальоту. ЇЇ підтримував колишній поліцейський, якого зараз судять за хабарі і перевищення посадових повноважень. У нього знайшли кілограми грошей. Він Анастасію всіляко підтримував і спонсорував. Вони познайомилися в якомусь крутому ресторані, де Настя тусила, по-моєму "White Rabbit". У нього двоє або троє дітей", – сказав екс-бойфренд дівчини Альберт Резін.

Альберт уточнив, що впливовий коханець був дуже незадоволений вагітністю дівчини. За словами Резіна, постійні скандали з бойфрендом і підштовхнули Тарасюк до самогубства.

"Він її часто доводив до істерик. Тому вона і вистрибнула з вікна. А він, щоб загладити провину, вирішив влаштувати пишні похорони. З СІЗО домовився, щоб Настю поховали на Троєкуровському кладовищі, купив навіть труну за 200 тисяч. Самі подумайте, звідки в її бідній сім'ї з Шатури такі гроші", - заявив колишній хлопець Насті.

Фото: (instagram.com/anastasiatarasyuk)

Як раніше писав Styler, зірка російського реалити-шоу випала з вікна 19-го поверху.

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Теги: реалити-шоу, смерть
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