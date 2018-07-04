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"Він любив розпускати руки": знаменитий актор розповів, як його домагався Кевін Спейсі

STYLERЗірки        04.07.2018 - 09:58
Фото: кадр із серіалу "Картковий будиночок"
Фото: кадр із серіалу "Картковий будиночок"

Це не перший випадок подібних звинувачень в бік зірки

Знаменитий британський актор і лауреат премії "Еммі" Гай Пірс звинуватив Кеивна Спейсі в домаганнях. Про це актор розповів в інтерв'ю австралійському каналу GWN7.

Гай Пірс поділився спогадами про роботу з Кевіном Спейсі над фільмом "Секрети Лос-Анджелеса" в 1997 році. При цьому актор додають, що, на щастя, тоді йому було 29 років, а не 14.

"Так. Важко говорити зараз. Дивовижний актор. Неймовірний актор. Трохи складно було з Кевіном, так. Він любить розпускати руки. На щастя, мені було 29 років, а не 14", - відповів актор.

Скандал навколо Кевіна Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Репп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Репп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Кевін Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації.

Згодом ще кілька чоловіків повідомили про домагання з боку зірки.

До речі, Кевін Спейсі вперше з'явиться на великому екрані після гучного скандалу.

Компанія-прокатник Vertical Entertainment випустить фільм "Клуб мільярдерів", головну роль в якому виконав Кевін Спейсі. Він відомий також за драматичним серіалом "Картковий будиночок". Ця кінострічка стане першою для актора після гучного секс-скандалу.

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Теги: актор, домогательства, скандал
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