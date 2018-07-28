"Він все одно здохне": колоритний український музикант розповів про те, що заспівав президенту Росії в обличчя

Фото: Віктор Бронюк (wikipedia)

В інтерв'ю Віктор Бронюк розповів, що заспівав би Путіну одіозну пісню харківських футбольних фанів

Громадський діяч і лідер групи "ТІК" Віктор Бронюк розповів у своєму інтерв'ю про те, що заспівав би знамениту пісню харківських ультрас "Путін – х**ло", якби він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Главред", посилаючись на чат з співаком.

Крім цього, у продовження розмови про Путіна, Бронюк додав: "Він все одно здохне, рано чи пізно". При цьому співак розкритикував українців за те, що вони у всіх своїх бідах звинувачують президента Росії. Його слова навіть на папері звучать як скептична оцінка того, що відбувається - підкреслив співак.

"Ну, гаразд, не буде його – кого будемо після цього звинувачувати у всьому? Може, замість того, щоб шукати винного, потрібно просто почати щось робити тут, у себе? Тобто ми можемо говорити, що у всьому, що відбувається у нас в державі, зрозуміло хто винен. Потім пройде рік-два чи скільки, не стане його – хто буде винним?"

Після публікації цього інтерв'ю, Віктора Бронюка назвали "відважним пупсом".

До речі, інший український співак Олег Винник зізнався в любові Україні у своїй новій пісні, крім того в столичному Ботанічному саду відбувся концерт музиканта. В той час, як в мережі висміяли улюбленого співака Путіна Миколу Расторгуєва, який виступав у Криму на Керченському мосту.

Рекомендуємо до перегляду: