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"Він був такий рідний": Руслана сумує про смерть Левка Лук'яненка

STYLERЗірки        08.07.2018 - 09:45
Фото: Левко Лук'яненко (facebook.com/oleksandr.klymenko.3)
Фото: Левко Лук'яненко (facebook.com/oleksandr.klymenko.3)

Левко Лук'яненко помер в реанімації у 89 років

7 липня 2018 року помер український дисидент, політик і громадський діяч Левко Лук'яненко. Левку Лук'яненку було 89 років. Народна артистка України Руслана Лижичко висловила свої співчуття з приводу смерті великого українця, вона написала проникливий пост на своїй Facebook-сторінці.

"Не вірю, що ми, Украіна, втратили свого видатного Левка Лук’яненка, з яким ще рік тому ми зустрілись на акції каналу 1+1. Він такий був рідний, такий щирий, усміхнений, позитивний людина надзвичайної енергії. Не можу повірити, що ми без Євгена Сверстюка, без Богдана Гаврилишина, без Любомира Гузара, тих, на кого ми дивились на Майданах, і вірили лише іх мудрим словам. Ці видатні українці є основою для краіни, такі люде не вмирають! Герої Не Вмирають!" - написала співачка.

Також виконавиця опублікувала фото, на якому зображена вона, Левко Лук'яненко і ведуча Алла Мазур.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Читайте також, як політики сумують через смерть Левка Лук'яненка. Вони пишуть у соцмережах пишуть пам'ятні слова про великого українця.

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Теги: Левко Лукьяненко
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