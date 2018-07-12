"Він був струною моєї душі": Алла Пугачова зробила щире визнання в інтерв'ю

Фото: Алла Пугачова (facebook.com AllaBorisovnaPugacheva)

Відома співачка розповіла несподівані факти

Примадонна російської естради і відома співачка Алла Пугачова зробила кілька відвертих зізнань у своєму інтерв'ю Олега Меньшикова в його програмі "ОМ" на YouTube-каналі.

Легендарна співачка розповіла, що майже ніколи не слухала власні пісні. "Я ніколи себе не аналізувала. Ніколи. Я свої пісні-то взагалі не слухала ніколи, все це було мені дуже важко. Тому що я завжди знала, максималістка, що і як я повинна була б заспівати, а заспівала ось так", - повідомила артистка.

Також вона сказала, що тільки через десять років після відходу зі сцени, співачка змогла це зробити.

"Геніально просто! Я була вражена, як голос, про який я взагалі не думала, який він, що він, просто слухався. Він був струною моєї душі. Я не думала, як мені співати, чим співати. Я просто думала, про що я співаю, і він сам все викладав. Хвора я, не хвора – він по-своєму якось викладав. Це дійсно обходило. Я навіть ридала на одній пісні. Я правда оцінила", - поділилась Алла Пугачова.

Відео: ОМ Алла Пугачова Зустріч перша (youtube.com/ОМ Олега Меньшикова)

Примадонна також вважає, що нинішні зірки естради не знають, що таке справжній успіх, але виділила Філіпа Кіркорова, який став винятком.

"Я бачила успіх тільки однієї зірки у нас. Це успіх Мусліма Магомаєва. Батюшки! Я думала, що такий рівень взагалі не можливий. І мушу сказати, що я досягла цього рівня. Тому що багато сучасних зірок, вони не знають, що таке справжній успіх. Ну, може Філіп Кіркоров", - сказала вона.

Пугачова відзначила і те, що найвищою планкою вона вважає відомого оперного співака і композитора Мусліма Магомаєва, яку вона і досягла.

"Ось цієї планки успіху Мусліма Магомаєва я досягла. Мені більше нічого не треба було. І він — ось він мені, звичайно, сказав, що в 60 потрібно йти. І я пообіцяла. І пішла. Тому що я завжди дотримуюсь свого слова. Але я ні про що не шкодую", - поділилася співачка.

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