"Вона - британської крові": Ольга Фреймут стала на захист дочки

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча відповіла всім, хто критикує її дочку

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут стала на захист своєї 12-річної доньки Злати, відповівши всім, хто критикує їх. Про це вона розповіла у своєму інтерв'ю, яке зірка дала "Комсомольській правді".

У виданні відзначили, що Ользі часто пишуть з приводу її доньки і того, що вона виглядає дуже дорослою як для свого віку. Телеведуча вирішила відповісти з цього приводу, щоб все пояснити.

Фото: Злата Мітчелл і Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Так що мені тепер, Злату в бантики наряджати? Люди такі дивні. Злата, обережно, ти дуже старо виглядаєш! Вона - британської крові, у неї інша генетика, Злата дуже висока. Мені що - їй якісь уколи колоти, щоб вона не росла?! Мені хочеться її захистити. Що не так? Те, що вона фарбується? Було б дивно, якщо б вона ходила в капюшоні і соромилася світу. Людина виражається. Головне, щоб вона не шкодила собі і суспільству", - висловилася Фреймут.

Також вона додала, що постійно контролює її життя. "Вона нічого поганого не робить. У Злати неймовірно добре серце, вона займається благодійністю. Чому я її повинна зупиняти?" – сказала ведуча.

Нагадаємо, Ольга Фреймут нещодавно анонсувала вихід свого нового шоу "Оля", в якому розшукує своїх хейтерів. Вона вирішила особисто боротися зі своїми кривдниками і розповіла про новий проект.

Також ми писали про те, що Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.

Раніше Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.

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