"Вона готова": Іриша Блохіна розповіла, як її сім'я готується до появи дитини

Її старша дочка визначила, чим поділиться з сестрою

Відома українська спортсменка, тренер збірної України з художньої гімнастики Іриша Блохіна розповіла про те, як її сім'я готується до появи дитини. Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Іриша Блохіна знаходиться на сьомому місяці вагітності і вже відомо, що вона чекає доньку. Її старша донька, трирічна Жаклін також готується до появи сестрички. Вона вже підготувала все, чим буде ділитися з сестричкою.

Крім того, Блохіна розповіла, що Жаклін разом з мамою займається спортом.

"Вона готова. Вона вже зі мною робить тренування: віджимається і в планці стоїть. Каже: "Мені знадобляться сили для бейбі", - розповіла Іриша.

Спортсменка зізналася, що у неї є спеціальна коробка, в якій вона зберігає речі Жаклін, пов'язані з її народженням і першим роком життя: одяг, в якій дитину виписали з пологового будинку, перші шкарпетки і перші рукавички, сукню в якій Жаклін святкувала свій перший рік і свічка з іменинного торта. Крім того, Іриша Блохіна повідомила, що веде спеціальний щоденник.

"Я веду щоденник, з першого дня вела. Взагалі вела до вагітності, де ми літаємо, де мама на тренування ходить, завжди знімаємо, щоб дитина знала, що її чекають і люблять", - поділилася спортсменка.

За словами мами-спортсменки, гардероб її трирічної дочки вже більше, ніж її власний і сама Жаклін – велика модниця.

"Мамині підбори, туфлі, кросівки – їй все подобається. Вона хоче все, як у мами. Ось днями ми вийшли, і вона каже: "Мама все підходить, тільки рожева сумочка". А у неї все було темно-синє та біле", - зазначила Іріша.

Відео: Іриша Блохіна ("Світське життя")

До речі, ми нещодавно писали про те, що вагітна Іриша Блохіна повідомила стать дитини.

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Відео: video.rbc.ua