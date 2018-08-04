"Вони були люблячими і усміхненими": інсайдер розповів про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою

Фото: (instagram.com/klitschkopanettiere)

Інсайдер заявляє, що український боксер і голлівудська актриса знаходяться в дружніх відносинах

Після того, як в мережі з'явилися чутки про роман Гайден Панеттьєрі з невідомим високим хлопцем, журналісти стали активно цікавитися особистим життям актриси і українського спортсмена Володимира Кличка. У розмові з виданням E! News інсайдер розповів про поточні відносини між Гайден Панеттьєрі і Володимиром Кличко.

Як повідомляється, Гайден і Володимир знаходяться в теплих відносинах, однак зараз вони не більш ніж друзі.

"Гайден і Володимир знаходяться в прекрасних і дружніх відносинах, вони - більша частина життя один одного. Гайден повертається в Лос-Анджелес і буде вирішувати, що далі", - додало джерело.

На поточний момент актриса не перебуває у відносинах, зазначає джерело.

"Зараз Гайден одна і вона разом з Володимиром є со-батьками (їх доньки) Кайі. Кайя, насамперед, зі своїм батьком і його сім'єю в Європі та Флориді. Вони також проводять час разом, як сім'я з Гайден", — розповів співрозмовник видання.

Не так давно папараці зняли 28-річну Гайден в компанії симпатичного молодого чоловіка, з яким вона вечеряла разом в одному з ресторанів Голлівуду. Судячи з фотографій, вони вели себе як справжня закохана пара. Із закладу пара вийшла тримаючись за руки і з задоволеними посмішками на обличчях. До речі, від фотографів вони не ховалися.

Слід нагадати, що актриса і український боксер раніше планували заручини, які також зірвалися. В жовтні 2013 року Володимир Кличко зробив пропозицію руки і серця, а в серпні того ж року повинна плани на сімейне життя у зіркової пари змінилися.

Нагадаємо, що популярну голлівудську актрису Гайден Панеттьєрі, яка раніше народила Володимиру Кличку дитину, помітили з новим бойфрендом.

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Відео: (video.rbc.ua)