"Вони" спали на килимку": Земфіра розповіла про постійні атаки з боку фанатів

Знаменита співачка поскаржилася на "ненормальних і схиблених людей"

Російська співачка Земфіра піддавалася атакам з боку нав'язливих фанатів і вважає себе жертвою. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Facebook.

На те, щоб висловити з приводу нав'язливих шанувальників, співачку наштовхнуло отриманий від фаната лист, який був для неї дуже неприємним.

"Зрозуміло, що не я одна є "жертвою" ненормальних, схиблених людей, але я можу говорити тільки від свого імені. "Вони" спали на килимку моєї квартири, писали мені по 50 листів в день, дзвонили по чотири години поспіль у двері і вимагали, вимагали. Вийди, відкрий, поговори, "ти не розумієш". І навіть ті, з якими, здавалося, у мене встановилися людські відносини, зривалися. Вимагали і атакували", - написала вона.

Фото: Земфіра (facebook.com/zemfiramusic)

Земфіра додала, що живе під пресом вже 20 років.

"Я живу під цим пресом майже 20 років. Мені вже 41 рік. Що мені потрібно? А що потрібно людині в 40+? Повага, особистий простір, вибір", - підсумувала співачка.

Скріншот поста (facebook.com/zemfiramusic)

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