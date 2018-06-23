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ONUKA разом з чоловіком здійснила заповітну мрію (фото)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 11:30
ONUKA (прес-служба групи)
ONUKA (прес-служба групи)

Фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко опублікувала сертифікат-підтвердження у своєму профілі в Instagram

Засновник музичного колективу ONUKA Ната Жижченко, яка недавно представила новий альбом, разом з чоловіком лідером гурту The Maneken Євгеном Філатовим вирушила в Норвегію для здійснення своєї мрії. Про це співачка повідомила в соціальній мережі Instagram, опублікувавши сертифікат-підтвердження.

Метою поїздки було підкорення найпівнічнішої точки світу.

Фото: (instagram.com/onukaofficial)

На фотографії видно, що сертифікат про арктичну експедицію був вручений подружжю 18 червня 2018 року. Капітаном команди став Євген Філатов.

"Мрії збуваються", - підписала фото співачка.

Скріншот публікації поста аккаунта (instagram.com/onukaofficial)

У коментарях до публікації прихильники привітали подружжя з підкоренням нових горизонтів.

"Ого. Вітаю", "Очманіти, як круто)", Це так надзвичайно, радий за Вас", "Вітаю", "Це дуже круто! Як дізналася, досі не можу заспокоїтися, як це круто!", "Мої вітання!!!", "Неймовірно... Вітаємо і нехай Ваші мрії завжди збуваються!", Уііі! Це моя мрія теж!" — написали користувачі соціальної мережі у коментарях.

Скріншот коментарів поста облікового запису (instagram.com/onukaofficial)

Нагадаємо, що кліп відомого українського колективу ONUKA на трек "Vidlik" ввійшов в офіційну програму Berlin Fashion Film Festival відразу в чотирьох категоріях: "Кращий новий артист", "Краще музичне відео", "Художник-постановник", "Стайлінг".

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Onuka, норвегия
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