"Опа-опа, ноги, попа": MONATIK опублікував смішне відео з запальними танцями

MONATIK (фото: РБК-Україна)

MONATIK опублікував смішне відео, в якому його висміяли

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва та відомий виконавець MONATIK вже певний час працюють в тандемі, проте їх робота не обмежилася виступами і зйомками кліпу. Діма Монатік опублікував Instagram смішне відео, де вони з Надею "запалили" шанувальників своїм танцем.

Діма підписав відео "Не можу зупинитися сміятися" - зірка посміявся з ролика, в якому над ним "постебались". Відеоролик вийшов дійсно дуже забавним. Один з користувачів написав, що ролик був записаний для каналу співака, під назвою "Олеже", хоча насправді відео було записано блогером з таким же "ім'ям".

За сюжетом відео Монатік, нібито приїжджає на зйомки запису кліпу з Дорофєєвої, а "ведучий" міні ролика задає питання знімальній групі: "Що ми приїхали сюди знімати". На цілком логічне відповідь "кліп!", Олеже відповів: "Неправильно, ноги Наді Дорофєєвої".

Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Лип 2018 в 6:38 PDT

Відое з танцями (instagram.com/monatik_official)

Далі показані кадри з реальних кліпів з участю співачки, де вона красиво рухає ногами і "жонглює" стегнами, а на фоні чути "опа-опа, ноги, попа". Далі слід відеоряд де Надя танцює вже в парі з Дімою.

Користувачі соцмережі різноманітно похвалили відео, подякували за позитив і зазначили, що "гумор - така рідкість сьогодні".

до Речі, нещодавно фото з Дімою Монатиком і Надею Дорофєєвої появилось на обкладинці липневого номера відомого українського журналу.

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