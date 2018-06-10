Опальна Лобода стала кращою співачкою в Росії

Артистка отримала премію Муз-ТВ в номінації "краща виконавиця 2018"

Українська артистка, одна з найпопулярніших співачок країни, яка нещодавно народила другу дитину отримала престижну російську премію. Заради виступу в Росії в СК "Олімпійський" на "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" вона залишила новонароджену дитину. Як виявилося не даремно: артистка отримала премію в номінації "краща виконавиця". Про це Лобода написала у своєму акаунті Instagram.

Вручення премії відбулося 8 червня, однак про те, що співачка отримала нагороду вона повідомила своїм шанувальникам в Instagram тільки 10 червня. Артистка опублікувала два знімки, на яких вона зображена з нагородою. Лобода вдягла відверту сукню-корсет і прикраси Tiffany & Co.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Цей вечір я запам'ятаю надовго! @muztv ДЯКУЮ, люблю", — написала артистка у підпису до фотографій.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники співачки підтримали рішення суддів Муз-ТВ 2018, сказавши, що вона заслуговує на нагороду. Інші звернули увагу на зовнішній вигляд артистки, висловивши своє незадоволення пластичними операціями співачки.

"Господи, що в тебе з губами?", "Заслужила. Вона просто красуня, розумниця щиро вітаємо, що тут сказати. Зірка!!!!!!", "Вітаю. Ви в нас найкраща. Дякуємо за хіт #superstar, шикарний був номер", "Просто хороша співачка", "Що називається...не дарма приїхала", "Захоплююся Вами!!! Ви молодець!", — написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

За результатами церемонії названі переможці в 14 номінаціях, а також були вручені премії в спеціальних категоріях.

Нагадаємо, що опальна українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, і нещодавно стала мамою вдруге, з'явилася на червоній доріжці премії "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" в Москві.

Відео: video.rbc.ua