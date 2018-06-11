Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)

Співачка виконала пісню групи "Океан Ельзи"

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якому СБУ заборонила відвідувати нашу країну, відвідала окупований Крим. Співачка показала, як вона співає в Ялті. Ролик Лоліта опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.

Фото: Лоліта (YouTube/Перший канал)

Зірка вирішила заспівати відому українську пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Друг".

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya) 10 Чер 2018 в 8:11 PDT

"Як добре влаштувати репетицію в тихому Ялтинському подвір'ї", - підписала співачка відео.

Скріншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей ролик.

"У вашому виконанні пісня звучить значно краще! Хай простить мене Океан Ельзи", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В коментарях навіть жителі Західної України подякували співачку за виконання пісні українською мовою в окупованому Крыми і запевнили її в своїй підтримці.

Скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Додамо, що Лоліті нещодавно СБУ заборонила в'їзд в Україну. У Києві В неї живуть мама і донька, яка цього року закінчила школу.

Раніше Лоліта зізналася, що сумує за народом України. Це сталося під час виступу на міжнародному фестивалі Лайми Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала". Лоліта заспівала кілька своїх пісень, а потім звернулася до жителів України.

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