Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

STYLER Зірки 12.07.2018 - 19:10
Гурт Open Kids (фото: прес-служба) Гурт Open Kids (фото: прес-служба)

Учасниці гурту Open Kids розповіли про своїх улюблених учителів

Популярний тін-гурт Open Kids став амбасадором найбільшої премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2018, а одна з учасниць, Аня Бобровська, – членом журі.

Аня успішно поєднує кар’єру співачки та навчання у школі. Попри щільний графік концертів вона закінчила 9 клас на відмінно. Аня любить англійську мову й математику та розуміє, що загальна освіта – це база кожної людини.

"Я вважаю, що вчителі роблять великий внесок у майбутнє кожного з нас. І я завжди думала про те, як їм віддячити за неймовірну працю. І ось тепер у мене є така нагода. Це круто, що у вчителів є своя премія!" - відзначила юна співачка.

Учасниці гурту Open Kids розповіли про своїх улюблених учителів, яких номінують на премію, та закликають кожного українця подякувати своїм педагогам.

Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Юля Гамалій

"Мій улюблений предмет – англійська мова. Її викладає моя класна керівниця Ірина Ігорівна Марко, я її просто обожнюю. Вона молода, легко з нами спілкується, багато жартує на перервах, ми завжди можемо з нею поговорити. Вона для нас як рідна".

Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Аня Музафарова

"Галина Вікторівна Дребот. Мені здається, для класного керівника найголовніше – це згуртувати однокласників, і вона це зробила. Ми шалено любимо свій клас, на кожній перерві вона з нами спілкується, жартує, підтримує, завжди допомагає знайти спільну мову з іншими вчителями. Коли приходить на наш концерт, запалює під наші пісні".

Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Лєра Дідковська

"Наталія Володимирівна Терещенко – вчителька англійської мови, напевно, єдиний педагог, хто підтримував мене в моїй творчості і в той же час не давав розслаблятися: вчила, пояснювала, допомагала, до неї хотілося бігти на уроки. Ближче за неї у мене не було педагога. У той час, коли всі викладачі намагалися змусити дітей вивчити набір слів, наша група знімала відео, дивилася фільми англійською мовою, вчила англійські пісні. Зараз згадую ці уроки з неймовірним задоволенням і хочеться навіть пережити це знову".

Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Ангеліна Романовська

"Інна Володимирівна Данилюк. Протягом одинадцяти років вона викладає англійську в моєму класі. Якщо ти не розумієш матеріал, вона залишається з тобою після уроку і розбирає тему. Наш клас завжди добре засвоює матеріал, тому що педагог знаходив підхід до кожного учня".

Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Аня Бобровська

"Завдяки кафедрі англійської мови, а головне Анжелі Олександрівні Журбі, мій навчальний заклад входить до низки партнерських закладів видавництва «Пірсон» (Велика Британія). Така співпраця допомагає педагогам рости у професії, а нам дозволяє якнайкраще проявляти свої знання та уміння. Мої улюблені уроки — це математика і англійська. Вчителі все добре пояснюють і ставляться до нас, як до дорослих. Це круто. Також моїм улюбленим є вчитель алгебри і геометрії Людмила Сергіївна Халімон. Вона розповідала ситуації з життя, які допомагали краще засвоювати формули і схеми. А якось на уроці геометрії ми вийшли з кабінету на футбольне поле і мали обчислити його площу. Це було дуже цікаво, так тема набагато краще засвоюється".

Подякуйте своїм улюбленим учителям ― до 15 липня номінуйте їх на премію на офіційному сайті. І про них дізнається вся Україна!

Global Teacher Prize — "Нобелівська премія" для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка "Освіторія" у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 отримає:

звання найкращого вчителя України;

250 000 грн;

поїздку в Дубай на GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM 2018;

рік безкоштовного навчання від ГО "Освіторія".

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Теги:  учителя,  Open Kids