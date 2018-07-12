Open Kids закликають номінувати улюблених вчителів

Гурт Open Kids (фото: прес-служба)

Учасниці гурту Open Kids розповіли про своїх улюблених учителів

Популярний тін-гурт Open Kids став амбасадором найбільшої премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2018, а одна з учасниць, Аня Бобровська, – членом журі.

Аня успішно поєднує кар’єру співачки та навчання у школі. Попри щільний графік концертів вона закінчила 9 клас на відмінно. Аня любить англійську мову й математику та розуміє, що загальна освіта – це база кожної людини.

"Я вважаю, що вчителі роблять великий внесок у майбутнє кожного з нас. І я завжди думала про те, як їм віддячити за неймовірну працю. І ось тепер у мене є така нагода. Це круто, що у вчителів є своя премія!" - відзначила юна співачка.

Учасниці гурту Open Kids розповіли про своїх улюблених учителів, яких номінують на премію, та закликають кожного українця подякувати своїм педагогам.

Юля Гамалій

"Мій улюблений предмет – англійська мова. Її викладає моя класна керівниця Ірина Ігорівна Марко, я її просто обожнюю. Вона молода, легко з нами спілкується, багато жартує на перервах, ми завжди можемо з нею поговорити. Вона для нас як рідна".

Аня Музафарова

"Галина Вікторівна Дребот. Мені здається, для класного керівника найголовніше – це згуртувати однокласників, і вона це зробила. Ми шалено любимо свій клас, на кожній перерві вона з нами спілкується, жартує, підтримує, завжди допомагає знайти спільну мову з іншими вчителями. Коли приходить на наш концерт, запалює під наші пісні".

Лєра Дідковська

"Наталія Володимирівна Терещенко – вчителька англійської мови, напевно, єдиний педагог, хто підтримував мене в моїй творчості і в той же час не давав розслаблятися: вчила, пояснювала, допомагала, до неї хотілося бігти на уроки. Ближче за неї у мене не було педагога. У той час, коли всі викладачі намагалися змусити дітей вивчити набір слів, наша група знімала відео, дивилася фільми англійською мовою, вчила англійські пісні. Зараз згадую ці уроки з неймовірним задоволенням і хочеться навіть пережити це знову".

Ангеліна Романовська

"Інна Володимирівна Данилюк. Протягом одинадцяти років вона викладає англійську в моєму класі. Якщо ти не розумієш матеріал, вона залишається з тобою після уроку і розбирає тему. Наш клас завжди добре засвоює матеріал, тому що педагог знаходив підхід до кожного учня".

Аня Бобровська

"Завдяки кафедрі англійської мови, а головне Анжелі Олександрівні Журбі, мій навчальний заклад входить до низки партнерських закладів видавництва «Пірсон» (Велика Британія). Така співпраця допомагає педагогам рости у професії, а нам дозволяє якнайкраще проявляти свої знання та уміння. Мої улюблені уроки — це математика і англійська. Вчителі все добре пояснюють і ставляться до нас, як до дорослих. Це круто. Також моїм улюбленим є вчитель алгебри і геометрії Людмила Сергіївна Халімон. Вона розповідала ситуації з життя, які допомагали краще засвоювати формули і схеми. А якось на уроці геометрії ми вийшли з кабінету на футбольне поле і мали обчислити його площу. Це було дуже цікаво, так тема набагато краще засвоюється".

Подякуйте своїм улюбленим учителям ― до 15 липня номінуйте їх на премію на офіційному сайті. І про них дізнається вся Україна!

Global Teacher Prize — "Нобелівська премія" для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка "Освіторія" у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 отримає:

звання найкращого вчителя України;

250 000 грн;

поїздку в Дубай на GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM 2018;

рік безкоштовного навчання від ГО "Освіторія".

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