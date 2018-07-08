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"Організатори порушили умови контракту": українську співачку "використали" політики

STYLERЗірки        08.07.2018 - 13:22
Фото: Христина Соловій (facebook.com/khrystyna.soloviy)
Фото: Христина Соловій (facebook.com/khrystyna.soloviy)

Співачка не бере участь у передвиборній агітації

Співачка Христина Соловій, яка стала популярною після участі в проекті Голос країни, повідомила, що українські політики хотіли використати її концерт для своєї передвиборної агітації. Виконавиця змушена була відмінити виступ в місті Зміїв. Артистка заявила, що нечесні організатори порушили умови контракту. Про це Христина написала на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"У вашому місті був анонсований мій виступ. На жаль, мені довелось його скасувати. Я до останнього планувала приїхати. Але організатори до останнього нам не давали інформацію про подію. Моя команда вияснила, що концерт рекламують, агітуючи за двох політиків. Я не виступаю на підтримку політиків та політичних партій. Організатори порушили умову контракту, використавши моє ім'я без моєї згоди для реклами, ще й політичної. Дякую за розуміння. Зустрінемось за кращих умов", - написала Христина.

Скріншот (facebook.com/khrystyna.soloviy)

Як раніше писав Styler, українська співачка і тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль показала, як мучать її вухо для того, щоб створити зліпок вушного монітора. Весь процес був знятий на відео і судячи з реакції зірки, ця процедура малоприємна.

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Теги: Кристина Соловий
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