"Організатори не подбали": бій Усика і Гассієва може зірватися

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Промоутер українського боксера вважає, що Москва не подбала про достатній рівень безпеки

Промоутер українського боксера Олександра Усика Егіс Климас повідомив про можливість скасування майбутнього бою в Москві. Така ймовірність можлива внаслідок недостатньої підготовки умов для перебування українського боксера на території столиці РФ. Організатори бою не знайшли готель і охорону, а також не підготували транспорт для перельоту Усика, повідомив Егіс в інтерв'ю boxingscene.

З причини недостатньої підготовки Усик може відмовитися від фіналу боксерської Ліги чемпіонів (WBSS) проти Мурата Гассієва, якщо йому не нададуть охорону.

"Організатори не подбали про готелі, охорону та перельот для Усика, хоча до бою залишився тиждень. Їм потрібно з усім розібратися, якщо вони хочуть побачити нас в Москві. Крайній термін – понеділок. У цей день, сподіваюся, Олександр сяде в літак", – сказав Климас в інтерв'ю.

Слід зазначити, що зустріч чемпіона світу за версією WBO і WBC у важкій вазі Олександра Усика (14-0, 11 КО) має відбутися з росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО), який володіє поясами IBF і WBА, 21 липня. Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) запланований у Москві, на арені спортивного комплексу "Олімпійський".

Нагадаємо, що колишній тренер українського боксера Олександра Усика Джеймс Алі Башир дав прогноз на результат бою українця з росіянином Муратом Гассієвим. Він також прокоментував той факт, що поєдинок Усика з Гассиевым відбудеться в столиці Росії.

"Абсолютно не важливо, де боксувати: в Москві або на Місяці", - вважає Алі Башир.

Відео: (video.rbc.ua)