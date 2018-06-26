На "Орле и Решке" не вийшло: Леся Нікітюк здійснила стильну мрію

Співачка приміряла традиційний наряд країни висхідного сонця

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася перед своїми instagram-підписниками виконанням стильною мрії. Так, під час зйомок чергової серії шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Нікітюк змогла не просто приміряти кімоно, а перевтілитися в японську гейшу. Відповідними короткими відео ведуча поділилася на своїй instagram-сторінці в розділі "історії".

Яскравий образ Лесі Нікітюк складається з рожевого шовкового кімоно з довгими рукавами, підперезане стрічками золотого кольору, на голові Нікітюк – чорний парик і з декоративними пензликами.

Леся Нікітюк в кімоно (скріншоти instagram.com/lesia_nikituk)

"На "Орле и Решке" не вдалося мені приміряти кімоно. Хоч тут...", - прокоментувала свої відео Леся Нікітюк, маючи на увазі участь у новому проекті – шоу "Хто зверху?"

Далі Никитюк досить позує перед дзеркалом, наспівуючи.

Леся Нікітюк в кімоно (скріншоти instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, на що витратила свої перші зароблені гроші. При цьому телеведуча підкреслила, що вперше отримала заробіток в 16 років. Тоді дівчина вирішила здійснити свою давню дитячу мрію.

Що стосується дивовижних перевтілень, Леся Нікітюк вже дивувала своїх фанатів появою у весільній сукні.

Компанію їй склали ще три красуні: Оля Полякова, Джамала і Злата Огневич.

Леся нікітюк на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стильний образ Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк зі своєю колишньою співведучою у шоу "Орел и Решка" Регіною Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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