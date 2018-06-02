Остапчук показав зворушливе фото з хрещення сина

Молодий чоловік вирішив хрестити малюка

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав шанувальникам фото з хрещення сина. Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"А ми Остапчука-молодшого хрестили", - сказав телевеущий.

Слід уточнити, що на опублікованому знімку видно саму сімейну пару, а також хресних батьків дитини. Також уточнимо, що сімейство Остапчуків крестило дитину в Михайлівському Золотоверхому монастирі Київського патріархату.

Фото: Остапчук хрестив сина (instagram.com/vova_ostapchuk)

У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш важливий факт, пов'язаний з дружиною Остапчука.

"Дівчина у церкві без хустки. Зате фото гарне", - сказав користувач Яніна Гоа.

"Вітаю з хрещенням малюка. Нехай Боженька і ангел хоронитель оберігають всю його довге життя", - підкреслив юзер Юлія Крамаренко.

"Вітаю. Нехай росте здоровенький і ангели оберігають його і всю вашу сім'ю", - уточнила юзер Наталія Ніколя.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/vova_ostapchuk)

До речі, український шоумен Володимир Остапчук, який вів Євробачення 2017 у Києві, вдруге став батьком. Він показав, як колише свого новонародженого сина.

Малюк вагою 4200 г народився 19 березня. На відео Володимир Остапчук тримає новонародженого сина на руках і обережно його заколисує. Ведучий вдруге став батьком. Їх з дружиною Оленою син з'явився на світ в одній з приватних клінік Торонто. Малюка назвали Еван-Олександр.

Як раніше писав Styler, дружина Володимира повідала, що до першої вагітності вони з чоловіком поставилися дуже серйозно, весь час ходили по лікарях.

"Є такі поняття в медицині — "запланована вагітність" і "бажана вагітність". Так от, з Емілією у нас була запланована вагітність, тому що за півроку до цього я потягла Вову по лікарях здавати всілякі тести. Ми дуже серйозно підійшли до цього питання (посміхається). А так як одного разу ми все це вже виконали, вдруге по лікарям не ходили", — розповіла Олена.

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