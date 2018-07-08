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"Засуджувати легко": Віра Брежнєва вразила мережу зворушливим постом (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 12:48
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка закликала допомогти людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації

Відома українська співачка Віра Брежнєва вразила користувачів мережі зворушливим постом про допомогу людям з важкою життєвою ситуацією. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні запускається дуже важливий проект—платформа Ніхто Не Зайвий, де буде проходити збір коштів на підтримку людей, що опинилися у важкій життєвій ситуації. Я вже кілька років займаюся проблемою ВІЛ-інфекції і знаю, що найважче доводиться тим, кого відкидає суспільство. Засуджувати легко, а дати людям шанс на майбутнє можна...", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/ververaм)

Брежнєва також уточнила, що "саме від нас з вами залежить доля цих людей".

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

У той же час користувачі мережі досить позитивно відреагували на прохання співачки.

"Це потрібний проект. Віра як завжди незрівнянна", - підкреслила користувач Катерина Готовцева.

"Віра, не перестаю дивуватися вашому великому серцю і як на все вистачає часу", - уточнила юзер Марія Пеинт.

"Бальзам на душу, коли бачиш, що людям не байдужа доля інших. Спасибі вам за те, що ви займаєтеся цією проблемою і даєте мотивацію людей", - підкреслив користувач Андрій Штадлер.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/ververaм)

До речі, нещодавно популярна співачка Віра Брежнєва опублікувала новий пост на своїй сторінці в мережі, яким підкорила своїх шанувальників. Зірка виклала знімок з свого відпочинку в Італії, де вона стоїть за велосипедом в стильному чорному топі і коротких світлих шортах.

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Теги: Віра Брежнєва, співачка, Сеть
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