Відпочив у Італії: культовий радянський актор екстрено госпіталізований

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96-річний актор Володимир Етуш потрапив до лікарні 13 липня

Культовий радянський актор театру і кіно Володимир Етуш був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік.

Як повідомляють російські ЗМІ, стан 96-річної зірки погіршився, коли він був на відпочинку в Італії. Дружина актора наполягла на тому, щоб повернутися раніше терміну.

"Володимир Абрамович Етуш перебував на відпочинку за кордоном, де відчув себе погано, і через недугу прилетів до Москви. В даний час актор госпіталізований і перебуває під наглядом лікарів", - розповів директор театру імені Вахтангова Кірілл Крок.

Володимир Етуш (фото: instagram.com/vakhtangov_theatre)

"Навіть враховуючи вік і хвороби Етуша, хочеться сподіватися на те, що він одужає і все буде добре", - додав театрал.

Відзначимо, що в червні минулого року Володимир Етуш був екстрено госпіталізований в реанімацію у важкому стані. Актор пішов у поліклініку, і, піднімаючись по сходах, впав. Дружина не змогла його втримати.

Володимир Етуш у фільмі "Іван Васильович змінює професію"

Найстаріший актор театру імені Вахтангова народився 6 травня 1922 року. Глядачам пам'ятні його роботи в комедіях Леоніда Гайдая - Саахов в "Кавказькій полонянці", інженер Брунс у фільмі "Дванадцять стільців", Шпак в "Іван Васильович змінює професію" та інші.

Раніше Styler писав про те, що у Володимира Етуша вкрали 28 мільйонів.

Відео: РБК-Україна