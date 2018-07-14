Відпочив у Італії: культовий радянський актор екстрено госпіталізований

96-річний актор Володимир Етуш потрапив до лікарні 13 липня
Культовий радянський актор театру і кіно Володимир Етуш був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік.
Як повідомляють російські ЗМІ, стан 96-річної зірки погіршився, коли він був на відпочинку в Італії. Дружина актора наполягла на тому, щоб повернутися раніше терміну.
"Володимир Абрамович Етуш перебував на відпочинку за кордоном, де відчув себе погано, і через недугу прилетів до Москви. В даний час актор госпіталізований і перебуває під наглядом лікарів", - розповів директор театру імені Вахтангова Кірілл Крок.
Володимир Етуш (фото: instagram.com/vakhtangov_theatre)
"Навіть враховуючи вік і хвороби Етуша, хочеться сподіватися на те, що він одужає і все буде добре", - додав театрал.
Відзначимо, що в червні минулого року Володимир Етуш був екстрено госпіталізований в реанімацію у важкому стані. Актор пішов у поліклініку, і, піднімаючись по сходах, впав. Дружина не змогла його втримати.
Володимир Етуш у фільмі "Іван Васильович змінює професію"
Найстаріший актор театру імені Вахтангова народився 6 травня 1922 року. Глядачам пам'ятні його роботи в комедіях Леоніда Гайдая - Саахов в "Кавказькій полонянці", інженер Брунс у фільмі "Дванадцять стільців", Шпак в "Іван Васильович змінює професію" та інші.
Раніше Styler писав про те, що у Володимира Етуша вкрали 28 мільйонів.
Відео: РБК-Україна