Батько Майкла Джексона "хімічно кастрував" поп-короля

Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

За словами лікаря сім'ї, в дитинстві та підлітковому віці артисту робили гормональні ін'єкції

Батько Майкла Джексона зробив "хімічне кастрування" своєму синові, щоб той зберіг високий голос. Про це розповів доктор поп-короля Конрад Мюррей у відеозверненні The Blast.

Лікар заявив, що Джо Джексон вводив синові гормональні ін'єкції в дитинстві та підлітковому віці.

"Заява, що він (Майкл Джексон) був "хімічно кастрований", щоб підтримувати свій високий голос, не порожні слова", - сказав Мюррей.

Говорячи про смерть Джо Джексона, Мюррей висловив надію, що той знайде "спокуту в пеклі", назвав його "найгіршим батьком для своїх дітей в історії".

Нагадаємо, що Майкл Джексон помер в 2009 році від смертельної дози пропофолу і заспокійливих. Конрад Мюррей був особистим лікарем Джексона. Він відсидів два роки за ненавмисне вбивство артиста. Суд визнав, що Мюррей дав музикантові надмірну дозу пропофолу, який у взаємодії з іншими ліками став причиною загибелі поп-короля.

Раніше повідомлялося, що батько Майкла Джексона помер.

Джо Джексону було 89 років. У червні його госпіталізували з термінальною стадією раку. Він помер в оточенні дружини, дітей і онуків.

Музичний продюсер помер в середу, 27 червня, через дев'ять років після смерті знаменитого сина - Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року.

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