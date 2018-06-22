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Батько Майкла Джексона при смерті

STYLERЗірки        22.06.2018 - 15:15
Фото: Майкл Джексон (grammy.com)
Фото: Майкл Джексон (grammy.com)

Чоловік не хоче, щоб його відвідували рідні

89-річний Джо Джексон, батько покійного Майкла Джексона, знаходиться при смерті. Про це повідомило видання NME.

Один з синів, Джермен Джексон, повідомив, що Джо залишилося мало жити, але їх батько все одно не хоче нікого бачити.

Фото: Джо Джексон (wikipedia.org/Joe_Jackson_(manager))

“Він дуже слабкий, у нього немає часу. Сім'я зобов'язана бути біля нього. Це наш єдиний намір в його останні дні", - сказав він, передає Daily Mail.

Хоча Джексон боровся з хворобою протягом тривалого періоду часу, він, як повідомляється, попросив обмежити доступ його сім'ї до медичної документації та його відвідування. Сім'я батька все одно відвідала. В лікарню в Лас-Вегасі до Джо прийшли його дружина Кетрін Джексон, дочки Реббі і Джо Вонны та онука Яши Браун.

"Нам було боляче. Нам не сказали, де він, і ми не могли отримати повну картину. Навіть від доктора. Моя мама хвилювалася. Це те, чого не побажала б не одна сім'я, але деякі люди з його оточення думають, що знають краще... але вони не знають", - додав Джермен.

Джо Джексон вже кілька років страждає деменцією, а також сліпотою після перенесеного інсульту у 2015 році.

Варто додати, що Джексон вперше заявив про себе, коли став продюсером тріо своїх синів: Джекі, Тіто і Джермена. Його найуспішнішим сином був Майкл Джексон, якого прозвали поп-королем музики.

Нагадаємо, заарештований підозрюваний у вбивстві популярного репера XXXTentacion.

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Теги: больница, Джексон, Майкл Джексон, отец
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