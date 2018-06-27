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Батько Майкла Джексона помер

STYLERЗірки        27.06.2018 - 20:21
Фото: Майкл Джексон і Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)
Фото: Майкл Джексон і Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

Музичний продюсер помер у віці 89 років

Помер батько Майкла Джексона, музичний продюсер Джо Джексон. Про його смерть повідомило видання TMZ.

Джо Джексону було 89 років. У червні його госпіталізували з термінальною стадією раку. Він помер в оточенні дружини, дітей і онуків.

Музичний продюсер помер в середу, 27 червня, через дев'ять років після смерті знаменитого сина - Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року.

У Джозефа Джексона було 10 дітей. Майже всі вони стали музикантами.

Свою кар'єру Джо Джексон почав на початку 1960-х років. Він працював менеджером музичним гуртом Jackson 5, що складається з його синів. Пізніше Майкл Джексон розповідав, що батько постійно лаявся на них і шмагав під час репетицій і перед виступами. У 2010 році в інтерв'ю Опрі Вінфрі Джо Джексон сказав, що такий метод виховання приніс результати.

У 2014 році Джо Джексона включили до Зали слави ритм-н-блюзу.

Напередодні батько Майкла Джексона підтвердив чутки про швидку смерть і опублікував прощальний пост в соцмережі.

"Я бачив більше заходів сонця, ніж мені залишилося побачити. Сонце встає, коли приходить час і, подобається тобі це чи ні, заходить, коли приходить час", - написав він.

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Теги: смерть, Джексон, Майкл Джексон, умер
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