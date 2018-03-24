На відкриття готелю у Львові прилетить Періс Хілтон

У американської діви наречений з українським корінням

Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон відвідає Львів та офіційне відкриття після реконструкції львівського престижного готелю.

На офіційне відкриття реконструйованого готелю у Львові, яке відбудеться 31 березня 2018 року, прилетить американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон зі своїм нареченим, голлівудським актором Кріс Зілка, дідусь якого був українцем.

Наречений Періс - американський актор українського походження. Грав у серіалах "Таємний коло", "10 причин моєї ненависті" і "Соціопат", відомий по фільму "Новий Людина-павук".

В даний момент знімається у відомому серіалі "Залишені" в ролі Тома Гарві.

Він народився в місті Уоррен (штат Огайо). Його предки - українці, а справжнє прізвище - Сеттлмайр. Але він взяв дівоче прізвище матері - Зілка.

А Львів Періс Хілтон і Кріс Зілка вирішили відвідати, щоб пройтися по тих місцях, де бував український дідусь Кріса – відомий мистецтвознавець, який займався вивченням театрів.

37-річна американська модель вже не перший раз збирається заміж.

Серед претендентів на її руку і серце були помічені Ріки Саломон, колишній чоловік Памели Андерсон, співак Нік Картер, гітарист Бенджі Медденом, спадкоємець грецьких судновласників Періс Латсис і Ставрас Ниархос. Але ні з одним з них вона так і не пішла під вінець.

Періс Хілтон раніше кілька разів приїжджала в Україну, зокрема була у складі журі конкурсів краси.

Також Періс сподобалися столичні нічні клуби, і вона висловлювалася, що українські вечірки цілком на рівні.

Зокрема, американська тусовщиця відіграла діджейський сет для відвідувачів клубу в Одесі.

Американська актриса, модель і світська левиця Періс Хілтон побувала на відкритті одеського нічного клубу.

Дівчина на святковому заході для відвідувачів клубу відіграла діджейський сет.

До речі, Періс Хілтон виходить заміж за актора з українським корінням.