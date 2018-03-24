Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На відкриття готелю у Львові прилетить Періс Хілтон

STYLERЗірки        24.03.2018 - 22:15
Фото: Періс Хілтон (instagram.com/parishilton)
Фото: Періс Хілтон (instagram.com/parishilton)

У американської діви наречений з українським корінням

Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон відвідає Львів та офіційне відкриття після реконструкції львівського престижного готелю.

На офіційне відкриття реконструйованого готелю у Львові, яке відбудеться 31 березня 2018 року, прилетить американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон зі своїм нареченим, голлівудським актором Кріс Зілка, дідусь якого був українцем.

Наречений Періс - американський актор українського походження. Грав у серіалах "Таємний коло", "10 причин моєї ненависті" і "Соціопат", відомий по фільму "Новий Людина-павук".

В даний момент знімається у відомому серіалі "Залишені" в ролі Тома Гарві.

Він народився в місті Уоррен (штат Огайо). Його предки - українці, а справжнє прізвище - Сеттлмайр. Але він взяв дівоче прізвище матері - Зілка.

А Львів Періс Хілтон і Кріс Зілка вирішили відвідати, щоб пройтися по тих місцях, де бував український дідусь Кріса – відомий мистецтвознавець, який займався вивченням театрів.

37-річна американська модель вже не перший раз збирається заміж.

Серед претендентів на її руку і серце були помічені Ріки Саломон, колишній чоловік Памели Андерсон, співак Нік Картер, гітарист Бенджі Медденом, спадкоємець грецьких судновласників Періс Латсис і Ставрас Ниархос. Але ні з одним з них вона так і не пішла під вінець.

Періс Хілтон раніше кілька разів приїжджала в Україну, зокрема була у складі журі конкурсів краси.

Також Періс сподобалися столичні нічні клуби, і вона висловлювалася, що українські вечірки цілком на рівні.

Зокрема, американська тусовщиця відіграла діджейський сет для відвідувачів клубу в Одесі.

Американська актриса, модель і світська левиця Періс Хілтон побувала на відкритті одеського нічного клубу.

Дівчина на святковому заході для відвідувачів клубу відіграла діджейський сет.

До речі, Періс Хілтон виходить заміж за актора з українським корінням.

Кім Кардашьян розповіла, як правильно реагувати на хейтерів "Люблю Україну": всесвітньо відома співачка зробила зізнання
Теги: Львів, открытие, гостиница, зірка
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top