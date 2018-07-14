"Звідки ж кільце на руці?": знімки Насті Каменських в Талліні викликали масу питань у мережі (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Каменських гадають, коли співачка встигла вийти заміж

Українська поп-виконавиця Анастасія Каменських (NK) заінтригувала прихильників новими знімками з туру Європою, а саме в Талліні. На обох знімках Каменських ніяк не приховує своє "цікаве положення", а саме той факт, що вона є нареченою. Фотографії опубліковані на офіційній сторінці зірки Instagram.

У підпису до знімків артистка вказує тільки місцерозташування лаконічним хештегом "#tallinn", тому шанувальники буквально додумують різні версії про її сімейний стан.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

В коментарях прихильники намагаються вгадати, хто ж зміг окільцювати артистку і коли це сталося.

"Настя чому ти Одна?", "Кільце", "Блін я, як завжди, з цим тупим інтернетом прогавила коли NK заміж вийшла! Просвітіть Народ!", "А звідки ж кільце на руці?)))", "Настя, Ви вийшли заміж???", "Видно, що у неї два кільця. Одне напевно для заручин, друге обручка) ну як у нормальних людей", "Вона кільце показує)))", "Не зрозумію ..Настя вийшла заміж? Вітати?)", "Це Потап? Хто став "тим самим"?", — пишуть під фотографіями передплатники.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Хоча, в основному, фани звертають увагу на відмінний, "відпочивший" вигляд зірки.

"Красива", "Красуня", "Настуся ви ексклюзивна і чарівна", "Настя ти як завжди на висоті :)", "З приїздом! Гарної прогулянки :)", "Мила красуня", "Мені так подобається твій аутфіт (одяг - ред.)", "Чарівна дівчинка", "Модниця наша", — пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що українська R'n'B-діва Настя Каменських блиснула черговим модним образом.

Відео: (video.rbc.ua)