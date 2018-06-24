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"Відмінно виглядає": Пугачова здивувала фанатів молодіжним вбранням (фото)

STYLERЗірки        24.06.2018 - 13:28
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru facebook)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru facebook)

Фанати співачки вважають її красунею

Популярна російська співачка Алла Пугачова підкорила фанатів новим молодіжним зовнішнім виглядом. Відповідне фото опублікував чоловік легенди Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.

"Всім бажаємо гарного настрою. Алла Пугачова і Максим Галкін", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на самому знімку Пугачова позує в штанях з підкатами, стильній кофті й кросівках. Шанувальники співачки були приємно здивовані свіжим зовнішнім виглядом співачки.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)

"Фігура класна", - сказав користувач Гузеля Байназарова.

"Найшикарніша і розкішна. Здоров'я вам і всіх благ", - сказав юзер Надя Юдаєва.

"Блін, ну як так? Ну не можна ж бути такою гарною. Максим, я думаю, що це твоя заслуга в більшій мірі. Нехай твоя дружина тебе радує як можна довше", - підкреслив користувач Валентина Сушко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

До речі, після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати передплатників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.

На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.

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Теги: Россия, Алла Пугачова, Максим Галкін
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