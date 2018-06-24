"Відмінно виглядає": Пугачова здивувала фанатів молодіжним вбранням (фото)

Фанати співачки вважають її красунею

Популярна російська співачка Алла Пугачова підкорила фанатів новим молодіжним зовнішнім виглядом. Відповідне фото опублікував чоловік легенди Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.

"Всім бажаємо гарного настрою. Алла Пугачова і Максим Галкін", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на самому знімку Пугачова позує в штанях з підкатами, стильній кофті й кросівках. Шанувальники співачки були приємно здивовані свіжим зовнішнім виглядом співачки.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)

"Фігура класна", - сказав користувач Гузеля Байназарова.

"Найшикарніша і розкішна. Здоров'я вам і всіх благ", - сказав юзер Надя Юдаєва.

"Блін, ну як так? Ну не можна ж бути такою гарною. Максим, я думаю, що це твоя заслуга в більшій мірі. Нехай твоя дружина тебе радує як можна довше", - підкреслив користувач Валентина Сушко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

До речі, після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати передплатників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.

На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.

День молоді в Україні (video.rbc.ua)