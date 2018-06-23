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Джинсовий образ: Ані лорак прогулялася Києвом (фото)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 17:39
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в мережі

Відома українська співачка Кароліна Куєк (сценічне ім'я Ані Лорак) показала, як проводить час в Києві. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на самому знімку можна побачити співачку у джинсовому одязі, босоніжках і окулярах. Всього за годину знімок зібрав понад 31 тисячі лайків і кілька сотень коментарів.

Фото: Ані Лорак у Києві (instagram.com/anilorak)

"Красива. Шкода, що ви не відповідаєте всім", - сказала користувач Марія Суворова.

"Відповідаю", - відповіла дівчині Кароліна Куєк.

"Ці босоноги. Це щось. У вас в образі завжди є родзинка. І завжди без перебору", - сказав юзер righton_444.

"Гуляла на Олімпійському, дивлюся – Ані Лорак з чоловіком. Так мило було вас бачити. Ви така маленька", - сказав юзер Олександр Браун.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, відома співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Російській Федерації, показала, куди "першим ділом" пішла після приїзду в Україну. Відповідні кадри вона опублікувала на сторінці в соцмережі.

"А де це я, думаю. У Лілії Літковської, найталановитішої та найкрасивішої", - сказала вона.

Більш того, деякі зі знімків українська співачка підписала як "дім, милий дім". Також звернемо увагу, що співачка поділилася своїми фото не в загальній стрічці, а в "сторіс". Як відомо, можливість коментувати такі знімки відсутня.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, привезла свою семирічну доньку в Київ. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімком з малою Софією. На фото вказана геолокація - Україна.

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Теги: Київ, Ані Лорак, співачка
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