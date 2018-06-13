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"Віджали хліб": Слава Камінська поділилася незвичайними фото з відпочинку

STYLERЗірки        13.06.2018 - 08:35
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка прогулялася з сім'єю між гастролями

Українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поскаржилася, що часу на відпочинок з близькими завжди мало. Милі фотографії з рідкісного сімейного відпочинку співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У перерві між гастролями українська співачка Слава Камінська встигла прогулятися разом зі своїм чоловіком Едгаром і сином Леонардо.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

Під час прогулянки співачка разом з родиною погодувала голубів. Частину хліба Леонардо віддав птахам, а частину з'їв сам.

"Той випадок, коли віджали хліб у голуба", – підписала фото Слава Камінська.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

Вона поскаржилася, що часу на близьких завжди мало і потрібно цінувати кожну хвилину, яку вдається провести разом.

"Тільки прилетів тато, відлітає мама", – написала співачка.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

Відомо, що в середині червня і групи "НеАнгели" заплановані гастролі в США і Канаді. Славі Камінської знову доведеться розлучитися з сім'єю.

До речі, Віка з "Неангелів" похвалилася відвертими фото з відпочинку.

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Теги: НеАнгелы, Слава Каминская, фото
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