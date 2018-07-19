"Ой, хто це?" Ані Лорак жорстко розкритикували за невдале фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки навіть закликали її видалити знімок

Співачка Ані Лорак, яка продовжує виступати в Росії, шокувала своїх шанувальників не дуже вдалим фото, опублікованому на instagram-сторінці виконавиці.

Так, Лорак позує у відвертій чорній сукні з відкритими плечима, глибоким декольте і вирізом в районі ніг. Свій образ Ані доповнила масивними круглими сережками, а також розпущеним волоссям.

Однак вечірній макіяж співачки розчарував її шанувальників. Чимало з них відзначили, що підібраний макіяж її старить. Деякі припустили, що проблема може бути в освітленні або ж в ракурсі знімка.

Фани розкритикували нове фото Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки навіть порадили їй видалити знімок. А деякі її не впізнали.

"Невдале фото! Чесно, краще видали його", - пише bonchik.drakonchik.

"Анічка, видали це фото", - зітхає marulisenko.

"Це хто? Хіба вона?" – запитує looktame_99.

"Жесть. Ані, ваших стилістів і мейкаперів бити треба... ви жахливі", - підкреслює muslimtevfikov.

"Згодна, що на цьому фото Ані значно старше, ніж у житті, виглядає змарнілою, втомленою або замученою життям, непривабливою дамою бальзаківського віку, з холодним, шукаючим поглядом, а чорне плаття робить її схожою на якусь лиху Снігову Королеву. Правильна порада - змінити стиліста", - зазначає na.dezhda2664.

"Навіть Лорак можна зіпсувати!" – пише rudnik9623.

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

Ані Лорак і Григорій Лепс (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак на сцені з Лепсом (фото: instagram.com/anilorak)

Зазначимо, що фото було зроблено під час концерту на честь дня народження російського співака Григорія Лепса, якому 16 липня виповнилося 56 років.

На концерті в Москві зібралися друзі Лепса, серед яких - опальні українські артистки Світлана Лобода та Ані Лорак.

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