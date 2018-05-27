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"Пафосний набір": Никитюк похвалилася розкішним відпочинком в Каннах (фото)

STYLERЗірки        27.05.2018 - 17:43
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Дівчина позувала на тлі дорогого авто

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам фото з шикарного відпочинку в курортному місту на Лазурному березі. Відповідний пост дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Той рідкісний випадок, коли ти біля крутої тачки, а вона не твоя. Особа, як бачите, відповідає", - сказала вона.

Слід уточнити, що на самому знімку телеведуча позує на фото автомобіля Porsche Panamera. Однак користувачі мережі звернули увагу на інший, не менш цікавий факт.

Фото: Леся Нікітюк в Каннах (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всім плювати на машину, коли ти в такій формі, сукні й таких туфлях", - сказала користувач Тетяна Руденко.

"Леся, не переживай. Всьому свій час. І судячи з усього того, що діється навколо тебе, можна закластися, що не тачка є метою. Вона і так буде, між іншим. А вираз обличчя – ну, це зростання", - упевнений юзер Viktor9.

"Як по мені, то ти дуже рідкісний випадок. Не має значення, яка машина у тебе за спиною. Навітья кщо там буде "Запорожець", фото б не стало менш примітним", - підкреслив користувач Baykaltop.

"Порш – фігня. Пафосний набір залізних, пластикових й гумових деталей. Твій Кіа навіть краще – практичний, місткий і прохідний. Ну, а переберешься в Канни – купиш таке авто", - сказав юзер Дмитро Татів.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, відома українська провідна Леся Нікітюк здивувала своїх шанувальників пікантним фото. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Леся позує топлес, ховаючи нібито оголені груди за тарілкою свіжої полуниці.

Відвертий кадр дівчина залишила без підпису. Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такий образ коханої телезірки.

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Теги: Леся Нікітюк, Регіна Тодоренко, Орел и Решка, Канны
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