"Папугайчик": Катя Осадча повеселила мережу оригінальним вбранням (відео)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча в черговий раз "нарвалася" на компліменти

Незмінна ведуча популярної програми "Світське життя" Катя Осадча знову полонила шанувальників своїм тонким відчуттям стилю, вибравши для чергового світського заходу оригінальний наряд.

Так, Осадчу запросили на відкриття нового столичного ресторану. Для відвідування презентації-відкриття українська телеведуча вибрала дуже яскраве вбрання: білі штани, атласна блуза кольору індиго, підперезана дуже широким білим поясом з металевими застібками. Примітно, що рукави сорочки прикрашає штучне пір'я. Серед аксесуарів – стильна шапка-чалма чорного кольору, декорована масивною брошкою.

При цьому на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала відео, на якому показує у всій красі свій оригінальний fashion-образ.

"Ко-ко-ко", - жартівливо підписала свій пост Катя Осадча.

Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Лип 2018 в 1:23 PDT

Яскравий Наряд Каті Осадчої (відео: instagram.com/kosadcha)

Підписники телеведучої поспішили відзначити, що оригінальний образ їй дуже личить. А з-за пір'я на рукавах її порівняли з "пташкою".

"Пташка", - пише artiomandrienko.

"Прямо як Нетта Барзілай на Євробаченні", - сміється sashkasukhina.

"Папугайчик", - зазначає victoria_gram.

"Оригінально, пташка", - погоджується kozak_khrystyna.

"Блакитна пташка щастя", - пише eevgenyy10.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Катя Осадча надихнула своїх шанувальників і викликала цілу хвилю компліментів, опублікувавши дуже ніжне фото в день Івана Купала.

Тоді підписники Осадчої назвали її загадковою і прекрасною "Мавкою".

Цікаві факти про поцілунки (відео: STYLER)