"Пацанчик-недорокер ніяк заспокоїться": соліст Pianoбой різко висловився про зірку 90-х

Фото: Дмитро Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Музикант образив відомого артиста

Соліст групи Pianoбой Дмитро Шуров прикро висловився на адресу зірки 90-х Юрка Юрченка. В інтерв'ю СТБ музикант прокоментував слова Юрченко про те, що наступного сезону шоу "Х-Фактор" місце Шурова займе саме він.

Шуров ж напередодні побажав зірці 90-х зібрати "хоч який-небудь зал".

"Скоріше, це я сказав у своєму Панчо йому в прямому ефірі: "Можливо, сядеш замість мене в моє крісло". Юрі зараз треба для початку зі своїм місцем розібратися і хоч який-небудь зал зібрати музикантові - чого я йому щиро бажаю. А то він так і залишиться привабливим артистом розмовного жанру", - прокоментував Шуров сутичку з Юрченко.

На своїй сторінці в Facebook Юрко Юрченко опублікував посилання на інтерв'ю Дмитра Шурова.

"Бачу, цей пацанчик-недорокер ніяк заспокоїться. Таки доведеться йому з'їздити по є*алу!" - написав артист.

Скріншот поста (facebook.com/Yurcash)

Нагадаємо, чим соліста Pianoбой обурили українці після бою Усика.

"Мене бомбить. Я побачив у стрічці людей, незадоволених чимось в зв'язку з поєдинком Саші Усика - трансляціями, його словами, поведінкою... Як же замахали ці вічно смердючі ганчірки", - обурився співак.

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