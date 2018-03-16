"Передаю привіт": відомий спортсмен підкорив найвищу точку України (фото)

Чемпіон світу і Європи піднявся на Говерлу
Відомий український борець греко-римського стилю, чемпіон світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк підкорив найвищу точку України - гору Говерлу. Відповідне фото з вершини гори спортсмен опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"З найвищої точки України передаю привіт", - написав спортсмен.
В коментарях він додав, що сходження пройшло добре.
"Нормально, тільки ноги місцями провалюються по таз. Звичайно влітку легше", - розповів Беленюк.
Скріншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)
У мережі відзначили, що Жану пощастило з погодою, оскільки це додало б йому проблем під час підйому.
"І з погодою пощастило!" – написали під публікацією.
Також українського борця порівняли з легендарним американським боксером.
"На цій фотці схожий на Майка Тайсона", - зазначили в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/zhanbeleniuk)