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"Передаю привіт": відомий спортсмен підкорив найвищу точку України (фото)

STYLERЗірки        16.03.2018 - 15:32
Фото: Говерла (photographers.ua)
Фото: Говерла (photographers.ua)

Чемпіон світу і Європи піднявся на Говерлу

Відомий український борець греко-римського стилю, чемпіон світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк підкорив найвищу точку України - гору Говерлу. Відповідне фото з вершини гори спортсмен опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"З найвищої точки України передаю привіт", - написав спортсмен.

В коментарях він додав, що сходження пройшло добре.

"Нормально, тільки ноги місцями провалюються по таз. Звичайно влітку легше", - розповів Беленюк.

Скріншот поста (instagram.com/zhanbeleniuk)

У мережі відзначили, що Жану пощастило з погодою, оскільки це додало б йому проблем під час підйому.

"І з погодою пощастило!" – написали під публікацією.

Також українського борця порівняли з легендарним американським боксером.

"На цій фотці схожий на Майка Тайсона", - зазначили в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/zhanbeleniuk)

Раніше Жан Беленюк шокував фанатів дивною зачіскою.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Жан Беленюк, говерла
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