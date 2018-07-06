"Переживаємо нове життя окремо": Тетяна Лазарєва і Михайло Шац розлучилися

Відомі російські артисти прожили разом 20 років

Російська телеведуча і гумористка Тетяна Лазарєва та її чоловік, Михайло Шац, розлучилися після 20 років стосунків. Офіційно на розлучення подружжя не подавали, але живуть окремо про це повідомляє starhit.ru.

Тетяна Лазарєва і Михайло Шац довгий час були однією з найяскравіших пар на російському ТБ, однак, це не врятувало їх романтичні відносини.

Фото: Тетяна Лазарєва з чоловіком (instagram.com/lazareva_tatka)

Як виявилося, 51-річна Лазарєва вже два роки проживає на території Іспанії в місті Марбельї разом зі своєю 11-річною донькою Антоніною, народженої в шлюбі з Михайлом Шацем. Що ж стосується Михайла, то він залишився жити і працювати в Москві.

За словами телеведучої, вона давно думала про переїзд до Іспанії і, приїхавши туди одного разу, вирішила залишитися там назавжди. Спочатку вона просто приїхала туди на кілька днів і зняла квартиру, але рішення про постійне проживання прийняла дуже швидко.

Як зазначила гумористка, серйозних причин для того, щоб залишитися в Москві у неї не було. "Всі рішення в родині приймаю я, у мене немає роботи, школу я не знайду ту, яка мене влаштує. Я буду краще тут. Усе це рішення прийняли, крім Михайла. Так вийшло, що ми з ним проживаємо якесь нове життя окремо", – зізналася Лазарєва.

Фото: Тетяна Лазарєва (instagram.com/lazareva_tatka)

Незважаючи на розлучення зоряної пари, Лазарєва і Шац залишаються хорошими друзями. Тетяна Лазарєва каже: "Це така близькість, яку просто так не залишиш, хоча дуже хочеться. У нього своя історія, яка йому подобається, у мене – своя. Але нам хочеться бути разом, і це дуже цікаве завдання, як новий проект, – зізнається Тетяна. – Страшенно цікаво зрозуміти, що це таке? Партнерський шлюб?".

Телеведуча зізналася, що їх подружні стосунки з Михайлом завжди були чесними. За її словами, за 20 років спільного життя у неї не було стосунків з ким-небудь ще. Артистка переконана, що перебуваючи у шлюбі не треба заводити стосунки на стороні.

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