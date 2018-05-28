Пір'я і стрази: Філіпа Кіркорова обікрали після концерту в Підмосков'ї

Зазначається, що загальний збиток вкраденого — 11 тисяч доларів

Російського співака Філіпа Кіркорова обікрали на концерті в місті Павлово, що в Підмосков'ї. Про це повідомляє канал SUPER.

Повідомляється, що вночі невідомі зламали фуру з атрибутикою шоу "Я" і вкрали концертні костюми.

Директор Кіркорова відразу ж звернувся в поліцію. У заяві в ОВС "Павлівське" позначений перелік зниклого. Серед вкраденого 8 нарядів, в яких проходили репетиції номерів до оновленого шоу "Я+R. Друге Я", прем'єру якого Кіркоров запланував 25 грудня в "Олімпійському".

Фото: Філіп Кіркоров (kirkorov.ru)

Серед зниклих речей – унікальні костюми, багато з яких були зроблені в єдиному екземплярі. Шикарні вбрання Валентина Юдашкіна відрізнялися багатством оздоблення з пір'ям, стразами, камінням.

Загальний збиток вкраденого — 11 тисяч доларів. У даний момент поліцією проводиться перевірка за фактом цієї події.

Раніше Кіркоров встав на захист Віталія Козловського, який виступав у Москві 9 травня і після цього розкритикований в Україні. До речі, концерти Козловського в українських містах почали скасовувати один за іншим, а сам співак не бачить нічого такого в тому, що співав у країні-агресора.

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