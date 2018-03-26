Співачка Руслана показала свій незвичайний будинок під Києвом

В будинку обладнана шикарна музична студія

Українська співачка Руслана Лижичко, яка спочатку весни влаштувала фотосесію на снігу, показала свій незвичайний будинок під Києвом. Виконавиця повідомила, що житло побудоване на енергії сонця і вітру. Фотографії зірка опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Зірка провела журналістам екскурсію по своєму будинку, де, до речі, обладнана шикарна музична студія. Також в будинку проживають кілька собак.

"Ми з Сашею показували свій енергетично незалежний будинок і студію, побудовані на енергії сонця і вітру. Це будинок майбутнього. "Музику потрібно створювати на чистій невичерпної енергії, саме такий заклик я зроблю цього року в Лісабоні під час Євробачення в Португалії!" - написала Руслана.

Фото: Будинок Руслани під Києвом (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Нагадаємо, що Руслана захопила шанувальників екстремальної фотосесією на снігу.

20 реальних сіл, які немов вийшли з казок (відео: STYLER.rbc.ua)