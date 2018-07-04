Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Співачка-трансгендер Зіанджа показала, якою вона була в дитинстві

STYLERЗірки        04.07.2018 - 16:13
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Зірка поділилася дитячими фото

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, опублікувала нові дитячі фото в Instagram-stories.

 

Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Варто відзначити, що зірка в 2014 році зробила камінг-аут і сповістила світ про те, що вона – транссексуал. Пізніше була зроблена операція зі зміни статі. Одного разу співачка розповіла, що з дитинства відчувала себе дівчинкою.

Нагадаємо, в конкурсі Міс Всесвіт візьме участь дівчина-трансгендер.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про найкращу тенісистку України?

"Моніка Белуччі": Настя Каменських захопила шанувальників шикарним образом "Наша прекрасна Lady Le": Леся Нікітюк вразила шанувальників незвичайним вбранням
Теги: Зианджа, фото
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся