Співачка-трансгендер Зіанджа показала, якою вона була в дитинстві

Зірка поділилася дитячими фото

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, опублікувала нові дитячі фото в Instagram-stories.

Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Варто відзначити, що зірка в 2014 році зробила камінг-аут і сповістила світ про те, що вона – транссексуал. Пізніше була зроблена операція зі зміни статі. Одного разу співачка розповіла, що з дитинства відчувала себе дівчинкою.

Нагадаємо, в конкурсі Міс Всесвіт візьме участь дівчина-трансгендер.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про найкращу тенісистку України?