Співачка-трансгендер Зіанджа вилізла на дерево і показала стрункі ніжки (фото)

Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Зірка здивувала шанувальників новим фото

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, показала довгі стрункі ноги. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Lonely", - залишила підпис до фото зірка, що означає "самотньо".

На знімку співачка-трансгенлер позує в незвичайному місці. Зірка видерлася на дерево. На ній надіто червоне міні-плаття, яке вигідно підкреслює довгі стрункі ноги співачки.

Скріншот поста (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, що в 2014 році зірка зробила камінг-аут і повідомила світові про те, що вона - транссексуал. Пізніше була зроблена операція зі зміни статі. Одного разу співачка розповіла, що з дитинства відчувала себе дівчинкою.

Раніше співачка-трансгендер Зіанджа показала спокусливу фігуру.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зіанджа супроводила публікацію хештегом #coffeedate і більше жодного підпису не залишила.

На фото зірка позує в короткій білій сукні на тонких бретелях, яке вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги співачки. Образ артистка доповнила човниками в тон наряду.

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