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Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте

STYLERЗірки        03.07.2018 - 00:29
Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)
Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Зіанджа полонила шанувальників новими фото

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома в Україні під ім'ям Борис Апрель, підкорила мережу новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку знаменитість показала себе в одязі з глибоким декольте, вразивши шанувальників своєю красою.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Скільки б перешкод і високих стін мені не доводилося руйнувати на своєму шляху, як би не було важко, боляче і самотньо, я не припиняла вірити і сподіватися. Скільки б мені не говорили ні, я не здавалася. Коли тобою по-справжньому рухає любов, де немає місця злості, жадібності й заздрості, тебе не зупинити і не зламати", - підписала публікацію співачка.

Шанувальники оцінили знімок зірки і захопилися її красою.

"Ти просто неймовірна. Ніколи не перестану тобою захоплюватися", - написав один з користувачів в коментарях.

"Дуже тепле фото", "Ви така прекрасна, від вас віє добром, я вас обожнюю", "Нереально красива! Як з казки", "Наскільки гарне створіння!", "Ти дуже гарна", - пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, відома українська тенісистка Еліна Світоліна шокувала шанувальників відвертим вбранням.

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Теги: Зианджа, фото
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