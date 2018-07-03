Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте

Зіанджа полонила шанувальників новими фото

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома в Україні під ім'ям Борис Апрель, підкорила мережу новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку знаменитість показала себе в одязі з глибоким декольте, вразивши шанувальників своєю красою.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Скільки б перешкод і високих стін мені не доводилося руйнувати на своєму шляху, як би не було важко, боляче і самотньо, я не припиняла вірити і сподіватися. Скільки б мені не говорили ні, я не здавалася. Коли тобою по-справжньому рухає любов, де немає місця злості, жадібності й заздрості, тебе не зупинити і не зламати", - підписала публікацію співачка.

Шанувальники оцінили знімок зірки і захопилися її красою.

"Ти просто неймовірна. Ніколи не перестану тобою захоплюватися", - написав один з користувачів в коментарях.

"Дуже тепле фото", "Ви така прекрасна, від вас віє добром, я вас обожнюю", "Нереально красива! Як з казки", "Наскільки гарне створіння!", "Ти дуже гарна", - пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/ziasphere)

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