Відома українська співачка стала мамою

Стала відома стать дитини

Відома українська співачка Юлія Думанська народила первістка. Про це стало відомо з поста на сторінці Facebook Юлії Думанської, який опублікував її чоловік Григорій Козловський.

Українська співачка Юлія Думанська подарувала своєму чоловікові, депутату Львівської міської ради Григорію Козловському доньку.

Скріншот поста (facebook.com/julia.dymanska)

Відомо, що 27-річна артистка народила свого первістка 20 червня. Для її чоловіка, відомого бізнесмена, депутата Львівської міської ради Григорія Козловського це вже четверта дитина. У Козловського вже є дві дочки і син від попереднього шлюбу.

Фото: Григорій Козловський і Юлія Думанська (facebook.com/julia.dymanska)

Пара одружилася 14 лютого і відомо, що Григорій старше Юлії на 20 років. На церемонії одруження були присутні всього лише 8 гостей. Молодята обійшлися без гучних феєрверків, тамади і натовпу гостей.

Юлія Думанська раніше співпрацювала з співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього співачка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Юлії дві пісні "Стріляй" і "Закохана".

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