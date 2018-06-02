"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту

Не обійшлося і без Антіна Мухарського

Відома телеведуча Сніжана Єгорова розповіла про свої причини звільнення з телеканалу "Прямий". Пост про це Єгорова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відома українська актриса і телеведуча Сніжана Єгорова повідомила, що перебуває в пошуку роботи, так як звільнилася з телеканалу "Прямий".

За словами телеведучої, причиною такого рішення став ефір передачі "Поярковnews" з участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського. Під час ефіру, глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворогу: Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

Скріншот (facebook.com/snezhana.egorova)

"Шукаю роботу! Прошу! Репост! Спасибі телеканалу "Прямий", за те, що на стадії свого створення дали можливість вірити в те, що врешті-решт ми прийдемо до цивілізації і створити авторську платформу "Територія Позитиву", яка дала багатьом талановитим і порядним людям вголос заявити про своє існування. Прикро, що найстрашніший ворог, який вбиває, знаходиться ближче всього", - написала Сніжана Єгорова і додала, що не може назвати Пояркова і Ратушну своїми колегами за те, що вони зробили.

"ПоярковНьюз та Ірина Ратушна, на жаль, не можу назвати вас своїми колегами і навряд чи ви зрозумієте таке поняття, як професійна або корпоративна етика. Відверто!!! Єдине, що здивувало, так це те, що таким "креативним чином" канал вирішив відзначити День захисту дітей, пропонуючи вибрати кого дати вбити ворогу? Багатодітну матір, яка одна виховує і живе з ними в Україні або багатодітного батька – аліментщика, який покинув вже дві сім'ї і всім своїм малолітнім дітям винен гроші, які з нього стягуються в примусовому порядку", - додала телеведуча.

Скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

Користувачі соціальних мереж обурені таким опитуванням і цією ситуацією.

"Ідіотизм вищої проби!!!!! Це питання на засипку!!??", - написала Вероніка Турківська.

Скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

"Я спочатку подумав, що це жарт якийсь. Таке давати в ефір. Таким чином ставити питання. Виявилося, що це реальність! Дивне щось. А так можна? Виявляється, і так можна. Далі підуть ставки на те, хто виживе?", - написав Валентин Тарасов.

Скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

"Повинні вибачитися перед тобою і дітьми в першу чергу! Шокована і обурена. Цікаво, що редактори це ганебне запитання заздалегідь прописали в сценарії програми! Сором і ганьба!", - написала відома українська актриса Ольга Сумська.

Скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

До речі, популярна українська телеведуча приміряла новий образ.

Рекомендуємо подивитись: Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізорі.

Відео: video.rbc.ua