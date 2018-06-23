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Пив і плакав: Джонні Депп прокоментував розлучення з Ембер Херд

STYLERЗірки        23.06.2018 - 02:10
Фото: Джонні Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)
Фото: Джонні Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

Актор дуже важко переживав розставання

Голлівудський актор Джонні Депп почав пити після розлучення з Ембер Херд. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Rolling Stone.

"Моє падіння було настільки глибоким, наскільки це взагалі можливо. Я не міг терпіти біль кожен день", – зізнався Джонні Депп.

Намагаючись впоратися з ситуацією, актор звернувся до порад психологів, які рекомендували описувати свої переживання на папері. Тоді Джонні Депп почав писати мемуари.

"Одного разу вранці налив собі горілки і друкував, поки сльози повністю не затуманили погляд, і перестав бачити сторінку. Я все намагався зрозуміти, чим заслужив все це, що зробив... Намагався бути добрим і допомагати всім, не брехати. Правда для мене важливіша за все" ,– розповів актор.

"Прикро говорити, що я витрачав 30 тисяч доларів на вино... Тому що сума була більшою", – додав Джонні Депп, коментуючи заяви його фінансистів про розтрату коштів.

Раніше стало відомо, чому Джонні Депп сильно схуд.

Фанати пояснили вигляд артиста фінансовими проблемами і розлученням з Ембер Херд, але інсайдери стверджують, що Деппу довелося схуднути для нової ролі. Стало відомо, що актор нещодавно завершив зйомки в драмі "Richard Says Goodbye". Фільм розповість історію 54-річного університетського професора, який дізнається, що він смертельно хворий.

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Теги: Джонни Депп
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