"Плюю на ваші могили": Тверськой різко висловився про Табакова

За його словами, такі, як Табаков, підживлюють ненависть росіян до українців

Відомий російський блогер і журналіст Олександр Тверськой, який активно підтримує Україну, прокоментував співчуття українців з приводу смерті Олега Табакова, а також згадав його критичні висловлювання на адресу нашої країни. Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook.

Тверській говорить, що слова Табакова про "убогості українців" дуже добре "лягли на душі" мільйонів росіян, адже вони практично всі так думають.

"І мова у вас смішний, безглуздий і взагалі недомова. Перероблений ошметок великого і могутнього російської. Жалюгідне прислівник. І культури у вас немає своєї, свого нічого немає, а все що було - це або робив чоловік радянський, тобто Наш чоловік, або інше частину великої російської культури. Один народ. Все що ваше - наше. Ми старші. І ваша країна - вигадка", - наводить думки росіян Олександр.

За його словами, жителі РФ думають, що Україна - штучне утворення, створене то Леніним, чи то ще кимось.

"Про яку незалежність ви говорите, якщо ми завжди ділили вашу територію, як хотіли. Що в Російській імперії, що в СРСР, продовжуємо зараз і в РФ. Що? Багатовікові окупації? Які окупації, якщо ми братні народи? Просто дружнє злиття", - продолжин він.

Тверськой зазначає, що для росіян – українець – це синонім бандерівця або нациста.

"Недорозвинений трошки представник нашої імперії, нашої дружньої родини, якого можна і треба повчати, поблажливо звертатися, презирливо, так, періодично зверху вниз поглядати, а іноді і жорстко вказувати на своє місце. По старшинству, як говориться. По праву сильного", - пише Тверськой.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Він вважає, що "такі Табакови ростять, зміцнюють впевненість 140-мільйонного народу в своїй винятковості й величі, у зверхньому перевазі над іншими націями, культурами, країнами. Блогер зазначає, що єдиний сенс життя росіян - прагнення принижувати, грабувати, нищити інших.

"Все у них "хохли, жиди, бульбаши, цурки, черномазые, піндоси, ускоглазые". А самі ви хто? Самі і є убогі, жалюгідні раби - плем'я трусів, негідників і жорстоких грабіжників, злодіїв і вбивць, ненавидять всіх навколо і бажають, щоб всі жили так убого і низько, як і ви. Плюю на вас і ваші могили", - підсумував Тверській.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Користувачі соцмережі підтримали таку точку зору Олександра.

Скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)

Нагадаємо, що Бабченко обурився співчуттям українців з приводу смерті Табакова.