Переможець Євробачення 2017 представив перший кліп після пересадки серця (відео)

Сальвадор Собрал презентував нову роботу

Переможець міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2017, португальський співак Сальвадор Собрал, який нещодавно переніс складну операцію з пересадки серця, представив емоційний кліп на пісню "Cerca del Mar" ("Біля моря"). Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі виконавця.

За сюжетом відео головні герої - маленький хлопчик і Собрал, які проживають різний спектр емоцій біля моря. Кліп знято в чорно-білих тонах, а в кінці набуває яскравих фарб.

Варто відзначити, що це перша музична робота після перенесеного співаком хірургічного втручання.

Відео: Salvador Sobral - Cerca del Mar (YouTube/Salvador Sobral)

Нагадаємо, що вперше на сцену після операції він вийшов в квітні цього року, а пізніше виступив у фіналі Євробачення 2018, на якому статус переможця перейняла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал виступив на Євробаченні 2018 після пересадки серця.

Що ви не знали про Нетте Барзілай (відео: STYLER.rbc.ua)