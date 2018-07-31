Чому Олег Винник не говорить про особисте життя: співак дав відповідь

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

На думку Олега Винника, показувати своє особисте життя на всю країну - це банально

Популярний співак Олег Винник, який 31 липня відзначає свій 45-й день народження, розповів, чому не говорить про особисте життя.

Відео: РБК-Україна

В інтерв'ю порталу "Хочу" артист зізнався, що одкровень про особисте від нього чекати не варто.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людину на сцені, зрозуміти, що вона намагається донести", - зазначив Винник.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

"Навіщо відходити від творчості, від того, що я несу людям в піснях, і перемикатися на матеріальне?" - додав він.

Також співак відповів на питання, чи можливий його роман з однією з тисяч прихильниць.

"Чи доречний роман з кимось, якщо у тебе вже є роман?" - з посмішкою сказав Олег.

Нагадаємо, що Styler зібрав для вас топ-5 суперхітів Олега Винника - зіркового митця, який зачарував своїми піснями тисячі українок.

Також зовсім недавно Винник відверто розповів, як ставиться до свого віку.